مدير تعليم الإسماعيلية يتفقد عدد من ورش التعليم الفني لربط الخريجين بسوق العمل.

شهد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم، ورشة عمل نظمها التعليم الزراعي لربط خريجي التعليم الغني بسوق العمل، برئاسة المهندس صبحي عبدالعدل مدير الإداراة العامة للتعليم الزراعي بالوزارة، بحضور المهندس أحمد أمين مستشار التعليم الزراعي.

وتعرف مدير تعليم الإسماعيلية على خطوات إنشاء مدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية، في حضور خبراء شركة الصالحية في مجال الري والزراعة والانتاج الحيواني والداجني، ووضع منهج تعليمي مبني على الجدارات.

وتفقد الورشة التنشيطية الخاصة بمكون التدريب، وتنمية المهارات بوحدة تيسير الانتقال لسوق العمل والمدعومة من مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات "wise"، لرفع كفاءة معلمي مدارس التعليم الفني، وتقام الورشة بحضور محمد مهني مدير عام التعليم الفني، وإبراهيم كراوية مدير التعليم الصناعي، وهشام السيد مدير مكتب التوجية الصناعي، وفريد صالح مدير الوحدة الفرعية، وسعيد خليفه مسؤول مكون التدريب.