اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، بمكتبه بديوان الوزارة، مع ممثلي شركة "فيزا"، لاستعراض ومناقشة آليات التعاون التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات التي تم عقدها بين مسئولي وزارة الشباب والرياضة وشركة فيزا الفترة الماضية.

وتناول اللقاء عرض مشروع الشراكة بين الطرفين، والذي يبدأ من خلال دعم شركة "فيزا" لمركز شباب الأسمرات الجارى إنشاؤه، بحيث يتم إقامة وحدة ريادة أعمال بالمركز لتشجيع الشباب على الإقبال على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتوضيح طرق التمويل اللازمة لها وكيفية إعداد دراسات الجدوي الاقتصادية، فضلاً عن إنشاء مركز تدريبي توعوى داخل المركز مزود بأحدث أجهزة الحاسب الآلى لتلقى الدورات التدريبية المتخصصة به، وبالتوازى تقوم وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة الرياضية بحي الأسمرات برعاية ودعم شركة "فيزا".

كما تم الاتفاق على قيام شركة فيزا برعاية مهرجان الدراجات، الذى ستنفذه وزارة الشباب والرياضة الأسبوع المقبل في مدينة العلمين الجديدة، إضافة إلى دراسة شركة "فيزا" دعم "المشروع القومي للناشئين" الذى تتبناها الوزارة باعتباره مشروعا واعدا يقدم للمجتمع أبطال المستقبل في مختلف الألعاب الرياضية.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة ترحيب الوزارة بالتعاون المثمر مع شركة "فيزا" ومؤسسات القطاع الخاص والكيانات الاقتصادية لتقديم حزمة من البرامج والمشروعات التنموية الهادفة انطلاقا من المسئولية المجتمعية لتلك المؤسسات، مشيرا إلى أن مشروع الشراكة المقرر تنفيذه في حى الأسمرات مع شركة "فيزا" سيتم قياس معدلات نجاحه بعد التنفيذ للبدء في تعميم تلك التجربة في مدن جديدة أخرى، وإنه سيتم توقيع بروتوكول التعاون لتفعيل تلك الشراكة خلال الأيام المقبلة.

حضر الاجتماع عن شركة فيزا كل من: أحمد جابر المدير الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا، عصام الدالي مدير قطاع المؤسسات المالية، وأحمد رضا مدير العلاقات العامة والإعلام ومنطقة شمال إفريقيا، وعمرو نصير رئيس قطاع التجزئة ببنك القاهرة.