جامعة مطروح تدرب الطالبات بمواقع البترول عمليا لأول مرة

نظمت كلية البترول والتعدين بجامعة مطروح تحت رعاية الدكتور محمد عبدالفتاح عميد كلية تدريب لطالبات المستوى الثاني بقسم جيولوجيا البترول بموقع "خالدة السلام" بالصحراء الغربية لمدة أسبوعين.

وقسم الطلاب المشاركين بالتدريب على مجموعتين، كل مجموعة 10 طلاب من بينهم إناث من قسم جيولوجيا البترول للمرة الأولى، كما حضر الطلاب عملية حفر حقيقية.

وأكدت الجامعة في بيانها، أن الطلاب تدربوا على كيفية قراءة تسجيلات الآبار واستنتاج نوع "السحنة الصخرية للطبقات" التي يجرى الحفر فيها من تسجيلات الآبار، وتدرب الطلاب بوحدة الحفر الموجه (MWD Unit)، كما حضروا مشكلة حفر حقيقية بالموقع خلال مرور الدقاق بطبقة صعب الحفر بها.