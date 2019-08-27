نظّمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري زيارات إلى الكلية الجوية وقيادة قوات الصاعقة ومشروع طريق ومنتجع الجلالة لمجموعة شباب من أبناء الجيل الثاني والثالث للمصريين المقيمين بالخارج، قادمين من أكثر 20 دولة حول العالم، خلال وجودهم لقضاء الإجازة الصيفية بمصر.

جاء ذلك بالتعاون مع وزارات الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والشباب والرياضة والبيئة، بهدف تعريف الشباب على أحدث أساليب تدريب أفراد القوات المسلحة، وتعريفهم بالدور البطولي الذي تقوم به بمختلف أسلحتها، وكذلك متابعة المشروعات القومية الكبرى، التي تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر.

مكرم: نحرص على تنظيم مثل هذه الزيارات لمنع الجهات الخارجية من التأثير على توجهات أبناءنا بالخارج

من ناحيتها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الوزارة تحرص على تنظيم هذه الجولات لزيادة الوعي القومي ورفع روح الولاء لدى أبناء المصريين المهاجرين والعاملين بالخارج، إضافة إلى ربطهم بالوطن باعتبارهم سفراء مصر بالخارج، فضلا عن إطلاعهم على الواقع لدعم نشر الحقائق ومنع الجهات الخارجية من التأثير على توجهاتهم تجاه وطنهم ببث أفكار مغلوطة.

قائد القوات الجوية للشباب: انقلوا ما تشاهدونه للبلاد التي تقيمون فيها

وألقى الفريق محمد عباس قائد القوات الجوية كلمة، رحب فيها بوزيرة الهجرة والشباب المشاركين في الزيارة، مطالبًا الشباب بأن يفخروا بوطنهم وينقلوا كل ما يشاهدونه بمصر إلى مجتمعاتهم بالدول التي يقيمون بها، فيما أجرى الشباب جولة تفقدية داخل الكلية الجوية.

وتضمنت جولة أبناء المصريين بالخارج، متابعة بعض التدريبات والعروض العسكرية، التي تظهر مهارات قوات الصاعقة المصرية وكفاءتها وجاهزيتها، كما جرى أيضًا تكريم عدد من أسر الشهداء والمصابين.

أبناء المصريين بالخارج يشكرون القوات المسلحة: فخورون بأبطال جيشنا الأشداء

كما أجرى الشباب جولة تفقدية لمشروع مدينة ومنتجع وطريق الجلالة، لمتابعة ما يجري على أرض الواقع من مشروعات قومية؛ تسهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي المصري وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب.

وأعرب الشباب عن انبهارهم وفخرهم بقواتهم المسلحة ورجالها الأشداء، وبالمشروعات التي زاروها، متمنين لمصر مزيدًا من الرخاء والتقدم، مقدمين الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الهجرة على تنظيم هذه الزيارات.