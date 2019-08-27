قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إنه يتم العمل على تجاوز تداعيات الأحداث الأخيرة في عدن وأبين وشبوة وغيرها، وإيجاد الحلول والمعالجات الفعالة لها وفقًا للثوابت الوطنية بالتعاون مع الأشقاء في التحالف العربي بقيادة السعودية.

وأضاف هادي، خلال لقائه اليوم الثلاثاء المبعوث الأممي إلى اليمن "مارتن جريفيث"، حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية، أن "الأحداث والمشاكل الجانبية لن تثنينا أو تلهينا عن العمل الجاد؛ لإيجاد المخارج والحلول النهائية لواقع اليمن والانتصار لإرادة شعبنا".

وجدد موقفه الثابت نحو السلام المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.