مكرم: ماكرون يتهم رئيس البرازيل بالتواطؤ بإشعال حرائق الأمازون

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن حرائق غابات الأمازون من شأنها الإضرار بنسبة استخراج غاز الأكسجين، حيث تنتج ما يقرب من 20% منه على مستوى العالم.

وأضاف "أحمد" خلال استضافته ببرنامج "حديث المساء"، والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن الأمازون هي الغابة الاستوائية المطيرة الوحيدة بعدما اقتلعت معظم أشجار الغابات، وتحولت كثير منها إلى مراعي أو أراضي زراعية، موضحا أن هناك اتهامات للرئيس البرازيلي لتواطئه في حرق تلك الغابات لصالح رعاة الأبقار.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن البرازيل تعُتبر أهم الدول إنتاجا للحوم، وتصدر 6 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن الحكومة البرازيلية اتهمت بعدم اهتمامها بشكل كافِ، والتحرك سريعا لوضع خطة وطنية لمقاومة الحرائق.

وتابع: "الرئيس الفرنسي أتهم نظيره البرازيلي بالتواطؤ في إشعال حرائق غابات الأمازون، وذلك بعدما استند على أسباب مقنعة".