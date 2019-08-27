أبدى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استيائه من تعدي أحد المواطنين على طفل، بطريقة وحشية، تسببت له في كسر بالأسنان، وتهتك بالشفاة واللثة، بسبب مشاجرة مع ابنه، وذلك في قرية بني حسن التابعة لمركز أولاد صقر.

ووجه محافظ الشرقية، الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للطفل، والاطمئنان عليه، لحين تماثله تماما للشفاء، للتخفيف من حده الآثار النفسية الناتجة عن تعرضه للضرب بطريقة وحشية وغير آدمية.

كما وجه المحافظ محمد كمال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بإجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة لأسرة الطفل، وتقديم جميع أوجه الرعاية والمساندة له ولأسرته.

وأكد محافظ الشرقية ضرورة التحلي بضبط النفس من خلال البعد عن الغضب، وعدم استخدام العنف، خاصة مع الأطفال، فالغضب هو أصل الشّرور، وسبب المشاكل والخلافات بين النّاس.

وكانت حالة من الغضب عبر عنها رواد فيس بوك، بعد انتشار مقطع فيديو لطفل يتشاجر مع طفل ثانٍ، قبل أن يأتي والد الأخير ويرفع الطفل الأول لأعلى ويلقيه على الأرض بقوة، حيث تسبب ارتطامه بها إلى إصابته المشار إليها آنفا.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة.