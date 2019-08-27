كشفت مصادر بجامعة الأزهر، تفاصيل الصورة المتداولة بخصوص وجود لينك موقع إباحي على شاشة العرض خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجامعة مع طلابها الجدد بحضور الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة.

وقالت المصادر لـ"الوطن"، إن اللاب توب الذي تم العرض عليه يستخدمه أشخاص كثر وأن هناك تحقيق سيتم مع كل الشخصيات التي استخدمت هذا الجهاز لأن ما ظهر على الشاشة يسيء لصورة الجامعة العريقة، واعتذرت المصادر التي رفضت ذكر اسمها عما ظهر على الشاشة مؤكدين أنه خطأ إداري وسيتم التحقيق فيه.

ورجح الدكتور أحمد زارع المتحدث باسم جامعة الأزهر، أن تكون الصورة مفبركة، مشيرا إلى أنه سيتم التحقيق في تلك الواقعة للتأكد من مدى صحتها أو كذبها.

وأضاف: "اللقاء كان يوم 19 أغسطس، أي منذ أكثر من أسبوع، وتناقلته وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروئة، وإذا كان الأمر حقيقي، فلماذا لم يكتشف وقتها؟". متابعا أن هذا يدل على أن ما حدث اليوم شيء مفبرك، "مع ذلك سنتحقق من الأمر".