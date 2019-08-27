قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مكانة مصر ارتفعت بقوة بين دول العالم بعد تحقيق الإصلاح الاقتصادي، واعتبارها من الدول الواعدة في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف "أحمد" خلال استضافته ببرنامج "حديث المساء"، والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان لديه رغبة جامحة في إعادة روسيا إلى الدول السبع الكبار، وهو أول من تحدث خلال الاجتماع عن ذلك ثم تبعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحا أن ترامب يحق له دعوه نظيره الروسي فلاديمير بوتين لحضور القمة المقبلة في الولايات المتحدة بالرغم من الاعتراض الأوروبي على ذلك.