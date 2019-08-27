أكاذيب "الجزيرة" بشأن التحالف العربي تتحطم على صخرة سفارة اليمن بالرياض

في الوقت الذي تحاول فيه الدول العربية والإسلامية لم الشتات العربي وتوحيد الجهود لحل نزعات المنطقة الملتهبة، تظهر قطر في الجانب الآخر الذي يبث الفتنة والفرقة عبر منصتها الإعلامية "الجزيرة"، وتحاول بشتى الطرق الوقيعة مؤخرًا بين الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية من باب ملف اليمن، حسبما ورد في تقرير مصور عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية.

وتضمن التقرير، استضافة "الجزيرة" إعلاميا يُدعى أنيس منصور، بزعم صفته مستشار إعلامي للسفارة اليمنية في الرياض، ووجهه في حديثة الاتهام للسعودية والتحالف العربي، كما حّمل الإمارات مسؤولية ما يحدث في جنوب اليمن ليبدوا الأمر وكأنه خلافًا بين السعودية والإمارات من أجل شق التحالف العربي.

فسارعت السفارة اليمنية بالرياض، على لسان المستشار الإعلامي لها عارف أبو حاتم، بنفي أن يكون أنيس منصور يحمل أي صفة وظيفية في السفارة، مضيفًا: "أنا المستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية في الرياض، ولم أدلِ لوسائل الإعلام بأي تصريحات مسيئة للملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً".

وأوضح أبو حاتم، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية، أن بعض قنوات التحريض قد دأبت على استغلال الصفات الوظيفية لبعض الإعلاميين من أجل توظيفها سياسياً في صراعها مع بعض الأطراف، مضيفًا: "صفة المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية بالرياض التي يزعم الإعلامي أنيس منصور أنه يحملها هي صفة منتحلة حيث لم يشغل هذه الوظيفة من سابق أو لاحق".