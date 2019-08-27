قال الدكتور إبراهيم مصطفى، استشاري الاقتصاد والاستثمار، إن تحويلات المصريين بالخارج هي أحد الموارد الرئيسية للدولار في مصر بجانب قناة السويس والصادرات والاستثمار.

وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن زيادة التحويلات من شأنها تحسن الموارد الدولارية لمصر، وتعزيز ثقة المصريين بالخارج في النظام المصرفي، ما يساعد على تحسين موارد الدولة وأداء الاقتصاد بشكل عام.

وأكد استشاري الاقتصاد والاستثمار أن الذهب يعتبر ملاذا آمنا للمصريين ودائما يلجأ إليه المواطنون للادخار والاستثمار، مشيرًا إلى أن أسعار الذهب سترتفع خلال الفترة المقبلة بسبب زيادة الطلب عليها بعد خفض سعر الفائدة.