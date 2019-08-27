قال وصفي أمين واصف رئيس غرفة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الذهب ليست مرتبطة بالسوق المصري ولكنها مرتبطة بالأسعار العالمية.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على شاشة "صدى البلد"، أن إنتاج الورش والمصانع بلغ 55 طنا عام 2011، وحوالي 30 طنا عام 2018، موضحا أن هذا التراجع سببه ارتفاع أسعار الذهب الذي يدفع المستهلكين للإحجام عن شرائه.

وأكد أن الذهب رغم ارتفاع أسعاره يظل الملاذ الآمن للمستهلك، وهو السلعة القادرة على تعويض أي نزول في سعرها، "اشتروا وخزنوا"، كاشفا أن نزول الدولار لن يعوض ارتفاع أسعار الذهب.