قال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن العام الحالي تجاوزت عائدات صكوك الأضاحي فيه 105 ملايين جنيه.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية سارة حازم على شاشة "dmc"، أن العام السابق بلغت عائدات صكوك الأضاحي 64 مليونا فيما بلغ العام الذي سبقه 32 مليونا والسابق له 28 مليونا.

وتابع أن الصكوك أحدثت قفزة رقمية كبيرة وهي تدل على تعميق جذور الثقة بين المواطن المصري والحكومة ووزارة الأوقاف والمؤسسات الدينية على إطلاقها.

واستطرد: "احنا متعاقدين مع وزارة التموين على تمويل 6 آلاف رأس ماشية زادت إلى 7 آلاف بعد ذلك عند تصاعدت أرقام الصكوك".

وأوضح أن نصيب القاهرة من اللحوم سيكون 65 طنا ومحافظات أخرى سيكون نصيبها 45 طنا ثم 15 و20 طنا بمحافظات أخرى، مشيرا إلى أن كل هذا سيوزع خلال 3 أشهر.

وأكد أن العاملين متطوعون وهناك قوة بشرية في القرى والنجوع وكل مكان به مسجد والذي يعتبر منفذا لتوزيع اللحوم.