أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران نجاح الشركة في نقل 63 ألف حاج من الأراضي الحجازية المقدسة إلى القاهرة، عبر 300 رحلة جوية، وذلك خلال الفترة من يوم 13 أغسطس الجاري وحتى يوم غدا الأربعاء الموافق 28 أغسطس.

وكشفت الشركة خلال بيان لها قبل قليل، أنها ستختتم جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، بعد أداء مناسك الحج لهذا العام في 5 سبتمبر المقبل، بنقل أكثر من 70 ألف حاج على متن 424 رحلة جوية.

وتقدم بعثة حج مصر للطيران بالمملكة السعودية تسهيلات كبيرة، داخل مطارات المملكة للحجاج المصريين العائدين إلى أرض الوطن، بعد أداء مناسك حج لهذا العام، بالتنسيق مع السلطات السعودية داخل المطارات هناك.

وتوفر مصر للطيران بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارتي الداخلية والصحة، ضابط جوازات وطبيب من الحجر الصحي على كل متن كل طائرة من رحلاتها لمساعدة الحجاج، وإنهاء إجراءاتهم علي متن الطائرات لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية، تسهيلا لإجراءات العودة.

وبدأت مصر للطيران الأربعاء 13 أغسطس، تسيير الجسر الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى مطار القاهرة والمطارات المصرية.