يستقبل مطار القاهرة الدولي، الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل أولى طائرات شركة مصر للطيران من طراز "A220 – 300" ضمن صفقة الـ12 التي تعاقدت عليها الشركة طراز "A220".

يوفر الطراز للمسافرين الراحة القصوى في أثناء الرحلة، من خلال تصميمها المبتكر في المقصورة المؤلفة من 134 مقعدًا تعد الأوسع في الدرجة الاقتصادية بالمقارنة مع غيرها من الطائرات ضمن فئة الممر الواحد، وتتمتع الطائرة بنوافذ كبيرة لتوفير المزيد من الضوء الطبيعي للمقصورة.

يتميز طراز "A220" بكفاءة عالية في استهلاك الوقود وراحة عالية للركاب من خلال هيكل الطائرة العريض، كما يجمع الطراز "A220" بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية، والمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى أحدث محركات توربوفان لشركة "برات آند ويتني" من طراز "PW1500G"، تعمل هذه المحركات على توفير حرق وقود بنسبة 20٪ على الأقل لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق، وبمدى يصل إلى 3400 ميلا بحريا (6،300 كم).

يذكر أن إيرباص قد سلمت أكثر من 80 طائرة من طراز "A220" لـ5 شركات طيران إقليمية وعابرة للقارات في كل من آسيا وأمريكيا وأفريقيا وأوروبا، الأمر الذي يبرهن على القدرة الكبيرة الذي يقدمه هذا الطراز الجديد من طائرة "إيرباص".