الزناتي: تدشين أول مؤسسة يابانية للتعاون مع الدول العربية والأفريقية

كشف حسين الزناتي، خبير طرق التعليم باليابان، أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر "تيكاد 7" باليابان، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مانشيت"، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، حيث ذكر أن هناك تقدما في الشراكة اليابانية المصرية، ومشاركة السيسي في القمة يعكس مكانة مصر في القارة الأفريقية.

وأضاف "الزناتي"، أن اليابان ستعمل على تقديم الدعم لتنمية القارة الأفريقية، ونقل التكنولوجيا للقاهرة، لافتا إلى أن أهم نقاط أجندة المؤتمر الاستفادة من التجربة اليابانة في الرعاية الصحية.

وأوضح أن العامين الماضيين شهدا تقدما كبيرا في المدارس اليابانية المصرية، وهذا يرجع لرؤية الرئيس السيسي، كما أن الشراكة اليابانية المصرية بمجال التعليم في تصاعد مستمر، ومصر الآن تشهد طفرة كبيرة في مجال تطوير التعليم، ومؤخرًا أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي عن رؤيته لتطوير التعليم.

وأكد "الزناتي" أن الفترة المقبلة ستشهد تدشين أول مؤسسة يابانية للتعاون مع الدول العربية والإفريقية، كما أن تجربة التعليم الياباني في غاية الأهمية، ووزارة التعليم بمصر تقدم جهود كبيرة لتطوير التعليم.