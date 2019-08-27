بداية من اليوم وحتى 30 أغسطس الجاري، تنعقد قمة مؤتمر طوكيو الدولي السابع لتنمية إفريقيا "تيكاد 7"، وتشارك بها مصر ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وصل اليوم إلى اليابان بعد ختام زيارته لفرنسا.

ويشكل مؤتمر "تيكاد 7" الذي انطلق لأول مرة عام 1993 بمبادرة من الحكومة اليابانية، نقطة تحول في مسار التعاون بين دول القارة الأفريقية واليابان، حيث ستؤسس تلك القمة لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ترتكز على المصالح المتبادلة واحترام السيادة الوطنية وتعزيز مساهمة اليابان فى تنمية القارة الأفريقية.

البشبيشي: اليابان تملك إمكانيات تكنولوجية هائلة تدعم الاستثمار في أفريقيا

الدكتورة هبة البشبيشي، الباحثة المتخصصة في الشأن الإفريقي اعتبرت "تيكاد 7" خطوة في غاية الأهمية لدول القارة الأفريقية، خاصة وأن مصر الحاضرة رئيس الاتحاد الأفريقي العام الحالي، ما يعزز فرص التعاون بين الجانب الأفريقي والياباني ويزيد من التنافس الصيني الياباني على الاستثمار في القارة السمراء.

وقالت البشبيشي لـ"الوطن"، إن اليابان كدولة صناعية كبرى لديها إمكانيات هائلة وقدرات تكنولوجية فائقة، ودعمها لإفريقيا بهذه الإمكانيات التي تمتلكها تجذب الاستثمارات العالمية للقارة، الأمر الذي ينعكس على مواجهة الإرهاب وتوطين الشباب ومواجهة الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت أن التعاون مع اليابان يجعلها تدعم قضايا القارة السمراء وقضايا حقوق الإنسان في الأمم المتحدة كشكل آخر من الاستفادة التي ستعود على أفريقيا.