قرر المستشار محمد سالم، رئيس نيابة كفر الدوار بالبحيرة، حبس عاطل، 4 أيام، لخنقه مسنًّا يعمل داخل صيدلية ابنه حتى فارق الحياة، ثم أشعل النيران لإيهام أهله بأن سبب الوفاة هو الحريق، وذلك بسبب خلافات على شراء المواد المخدرة.

وكشفت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد شرباش، مدير المباحث، لغز العثور على جثة مسن متفحمة داخل صيدلية بدائرة كفر الدوار، حيث تبين خنق أن الجاني (عاطل)، لوالد صاحب الصيدلية (المجني عليه)، وإشعال النيران في الصيدلية لإيهام أهله بأن الحريق هو سبب الوفاة، وذلك لوجود خلافات بينهما على بيع المواد المخدرة.

وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد أحمد حمدي حمد، رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بالعثور على جثة مسن داخل صيدلية ملك بنه، ونشوب حريق بالصيدلية، في منطقة الميزانة بموقف العوائد بجوار محكمة كفر الدوار.

وانتقل الرائد أحمد حمدي، رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار، إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين العثور على جثة "السيد. ا. ع" البالغ من العمر 70 عاما، مقيم في المنتزه بالإسكندرية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام.

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد عبد القوى عمرو رئيس فرع البحث الجنائي بكفر الدوار، والرائد أحمد حمدى وبمشاركة ضباط وحدة مباحث قسم كفر الدوار، لكشف غموض الحادث وملابسات.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "كريم. م. ح" البالغ من العمر 34 عاما، عاطل، وبتقنين الإجراءات تمكن الرائد أحمد حمدي، والنقيب محمد سلامة، من ضبط المتهم.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بخنق المجني عليه عقب حدوث خلافات بينهما على بيع المواد المخدرة، وبعد أن تأكد أنه فارق الحياة، أشعل النيران في الصيدلية لإيهام أهله أن الوفاة ناتجة عن الحريق بالصيدلية.