نفت جامعة الأزهر في بيان رسمي لها، صحة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، حول ظهور عنوان "موقع إباحي" على الشاشة المخصصة للعرض، أثناء لقاء رئيس الجامعة مع الطلاب الجدد الأحد قبل الماضي.

وقال الدكتور محمد المحرصاوي إن الصورة ليست حقيقية على الإطلاق، وحينما تم التحقق من الأمر تبين أن الموقع خاص بالأماكن السياحية العالمية ويطلق عليه "celebritycruises"، وليس كما يدعي البعض أنه موقع إباحي.

وناشد رئيس الجامعة ضرورة تحري الحقيقة والدقة في تداول أي أخبار أو بيانات عن الأزهر الشريف وجامعته، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تسعى إلى تشويه صورة المؤسسة.