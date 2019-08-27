تكثف الحماية المدنية بالجيزة من جهودها لانتشال جثة عامل بطريق أسيوط الغربي بالعياط بعدما سقط في حفرة أثناء قيامه بالتنقيب عن الآثار، وتغيب لمدة يومين وعندما ظهرت رائحة الجثة جرى الإبلاغ عنها وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان العثور عليها.

وأسفرت التحريات، أن العامل حفر على عمق 10 أمتار في قطعة أرض يمتلكها بالطريق الغربي لأسيوط بالعياط، وأنه سقط داخل الحفرة أثناء أعمال الحفر ولم يتمكن من الخروج منها ما أسفر عن وفاته، وجرى الإبلاغ عن تغيبه منذ يومين، إلا أنه تم العثور عليه جثة هامدة في حالة تعفن داخل الحفرة.