نشرت شركة مرسيدس فيديو عبر حسابها الرسمي على "يوتيوب"، تستعرض فيه تصميم السيارة (Mercedes-Benz CLS (2019، وتعتبر CLS الجديدة رائدة في التصميم الجديد لمرسيدس - بنز، والتي يمكن التعرف عليها من خلال معالمها الواضحة والخطوط المخفضة.

يتميز طابعها بخطوط شبكية تتسع نحو القاعدة وقسم أمامي مائل للأمام، وتشمل الميزات الأخرى مصابيح أمامية عريضة منخفضة الإضاءة ومصباح خلفي من قسمين.

وفي الوقت نفسه، يعكس التصميم الهالة الخالدة لأول CLS، التي أسست شريحة جديدة وسرعان ما أصبحت أيقونة تصميم، مثل سابقاتها، وتبرز سيارة CLS الجديدة الروح الرياضية المؤكدة ذاتيا بأسلوب مثالي، فهي سيارة شديدة الانفعال توفر راحة رائعة لمسافات طويلة.

وتحتوي السيارة على محرك بسعة 1600 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 122، وتبلغ أقصى سرعة للسيارة 210 كيلو متر في الساعة، كما تستغرق السيارة وصولاً لأعلى سرعة لـ100 كيلومتر 8.7 ثانية، والسيارة بها ناقل حركة أوتوماتيك مزود بـ7 سرعات، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كيلومتر 5.6 لتر من الوقود.