سقط شاب اليوم من قطار "المنصورة – الزقازيق" أمام قرية "برقين" مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، ما تسبب في مصرعه في الحال، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من مستشفى السنبلاوين المركزي، بوصول جثة مجهولة إلى المشرحة بعد دهسه قطار أمام قرية "برقين".

انتقلت مباحث المركز إلى مكان الحادث وتبين أن الجثة لشاب يدعي "عبدالرحمن محمد حجاج، 17 عاما، من قرية "الطيارة" مركز السنبلاوين، وأنه سقط على قضبان السكة الحديد أثناء تحرك القطار.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.