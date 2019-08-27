استقبلت المنظمة العربية لحقوق الانسان، برئاسة علاء شلبي، بمقر أمانتها العامة بالقاهرة، إدوارد إندوميانا، رئيس ديوان المظالم بدولة بوروندي، والوفد المرافق له، وذلك ضمن زيارة الوفد لمصر لعقد عدة لقاءات مع الهيئات الحكومية، واللجان الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، ذوي الصلة بالخبرات في مجال تلقي ومعالجة الشكاوي وتسوية المنازعات وبذل المساعي الحميدة.

وناقش اللقاء، فرص التعاون بين مؤسسة ديوان المظالم في بوروندي، والمنظمة العربية لحقوق الانسان في ميدان معالجة الشكاوي، والتوفيق بين أطراف المنازعات، وإنشاء آلية لتبادل الخبرات والتعاون في مجال بناء القدرات.

وتطرق اللقاء إلى توسيع قاعدة التعاون بين كبريات منظمات المجتمع المدني الإفريقية، وشبكة مؤسسات ديوان المظالم الإفريقية، والشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجالات تسوية المنازعات والإنذار المبكر في الأزمات والاضطرابات.

وأعرب إندوميانا عن تقديره الكبير لدور المنظمة العربية لحقوق الإنسان كبيت خبرة رئيسي في مجال حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وفي تعزيز التعاون بين المؤسسات الإقليمية الشقيقة ذات الصلة في مناطق القارة.

وأشار رئيس المنظمة، لما تمثله تجربة بوروندي في تجاوز المحنة العرقية والتطور الديمقراطي من تجربة بالغة الأهمية، ونموذج نجاح يجب التوعية بدروسه في مجال حماية حقوق الإنسان، وترسيخ المواطنة وفتح آفاق التنمية.