سفير اليابان لدى مصر يكشف كواليس مشاركة السيسي في قمة "تيكاد 7"

كشف السفير ماساكي نوكي، سفير اليابان لدى القاهرة، تفاصيل مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة "تيكاد 7"، التي تنعقد غدًا في اليابان، حيث ذكر أن الرئيس لا يشارك في القمة بصفته رئيسا لمصر فقط ولكنه بصفته رئيسا للاتحاد الأفريقي، كما أنها تُعد المرة الأولى لرئيس مصري يشارك في هذه القمة، وذلك خلال تقرير تليفزيوني عرضه برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "ON E".

وأضاف "نوكي"، أن الرئيس السيسي يلعب دورًا هامًا في المنطقة، حيث سيرأس الجلسة الافتتاحية مع رئيس الوزراء الياباني، وسيتحدث باسم الدول الأفريقية في الجلسة الافتتاحية والختامية، موضحًا أن اجتماع السيسي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي كان مثمرًا للغاية وسط تطلعات بزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد سفير اليابان لدى مصر، أن قمة التيكاد بدأت منذ يومين وكان هناك اجتماعا على مستوى السفراء برئاسة مشتركة بين مصر واليابان بمشاركة كل البلدان الأفريقية، موضحًا أن القمة تهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية بين اليابان وأفريقيا وتعزيز مجال الأعمال، مضيفًا: "نرى فرصًا عظيمة في أفريقيا وبصفة خاصة مصر التي تتمتع بإمكانات عظيمة".

وأوضح أن الحكومتين اليابانية والمصرية حريصتين على تطوير العلاقات بين رجال الأعمال، ونعمل مع وزيرا الاستثمار والتجارة والصناعة المصري تعزيز العلاقات، وسيجرى الحديث عن إطار مستمر لبيئة الأعمال والعلاقات الاستثمارية بين البلدين.