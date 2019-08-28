أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة تفقدية مفاجئة على مستشفيات فارسكور المركزي والروضة المركزي والحميات والأمراض الصدرية، بمرافقة اللواء محمد همام السكرتير العام، واللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد، وذلك لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل المستشفيات.

استهلت المحافظ جولتها بالمرور المفاجئ على مستشفى فارسكور المركزي، حيث تفقدت أقسام المستشفى، مشددة على تحويل المقصرين من المتغيبين عن العمل بدون إذن مسبق إلى التحقيق.

وواصلت المحافظ جولتها بتفقد مستشفيات الروضة المركزي والحميات والصدر، موجهة تعليماتها بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خلال المستشفيات.

رافق المحافظ خلال جولتها، لجنة من إدارتي المتابعة والتفتيش المالي والإداري لفحص سجلات الحضور والانصراف، ومتابعة مدى الانضباط الإداري داخل المستشفيات.

وفي سياق متصل، استمعت المحافظ خلال جولتها لشكاوى عدد من المواطنين، موجهة تعليماتها بسرعة حل مشكلاتهم.