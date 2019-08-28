محافظ الغربية يفتتح معرض "أهلا مدارس" بتخفيضات 50% ويوزع 50 حقيبة

افتتح اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، معرض "أهلاً مدارس 2019" بتخفيضات تصل إلى 50%، والذي يضم 22 جناح عرض على مساحة 900 متر مربع بأرض البوريفاج بطنطا.

جاء ذلك في إطار الحرص على الاستعداد التام لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019-2020 من خلال توفير سلسلة معارض بالمحافظة تحت شعار "أهلاً مدارس 2019" تضم كل مستلزمات الدراسة لتخفيف العبء عن أولياء الأمور.

ويضم هذا المعرض "زي طلبة مدارس وأدوات مدرسة من كراس وكشاكيل وأقلام وأدوات هندسية وحقائب دراسية لجميع المراحل وملابس طلبة الجامعات وملابس رياضية ومستلزمات المدارس الخاصة".

وعقب الافتتاح تفقد محافظ الغربية أجنحة المعرض للاطمئنان على احتوائه على كل المستلزمات الدراسية وانخفاض أسعارها مقارنة مع نظيرها في الأسواق، حيث وجَّه وكيل وزارة التموين بعمل حملات تفتيشية على المعرض بصفة مستمرة للتأكد من الإلتزام بالأسعار التي تم وضعها وعدم تغيرها، مشدداً على الإعلان عن الأسعار قبل وبعد التخفيض في مكان واضح للمواطنين.

كما التقى المواطنين وأدار معهم حواراً مفتوحاً للتعرف على آرائهم حول الأسعار الموجودة بالمعرض والذى تم إنشاؤه خصيصاً لخدمة محدودي الدخل تيسيراً عليهم، حيث أكدوا أن الأسعار في متناول الجميع وأقل من الأسعار بالأسواق والمحال الخارجية.

والتقى أيضاً العارضين في المعرض وأكد لهم أن المحافظة حريصة على تقديم كل سبل الدعم من أجل توفير أسعار تنافسية مخفضة تتناسب مع الصالح العام للمواطنين، ومطالباً بتنوع درجات المعروضات وأسعارها حتى تناسب جميع فئات المجتمع، مشيراً إلى تعاون المحافظة التام مع جميع الجهات بما يأتي بالنفع على المواطنين وتخيف العبء عنهم.

وعقب الافتتاح قام محافظ الغربية بتوزيع حقائب مدرسية على 50 طالبة من أبناء دور الرعاية الاجتماعية بمناسبة العام الدراسي الجديد.