"الحلم أصبح واقعا".. يوسف الحسيني يتحدث عن نقابة الإعلاميين خلال استخراج كارنية العضوية

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنه طالب منذ سنوات بإنشاء نقابة تحافظ على حقوق مزاولي الإعلام وتنظم المشهد الإعلامي في مصر بالكامل.

وأضاف الحسيني في تصريح لـ"الوطن"، أن إنشاء النقابة يعتبر خطوة جيدة "أخيرا الحلم أصبح واقعا"، موضحا أنه قد توجه إلى مقر النقابة لاستخراج كارنيه العضوية الخاص به "أتمنى أن كل زملائي الأعزاء ينوروا النقابة وييجوا يعملوا عضويتهم".

وكانت نقابة الإعلاميين أعلنت قبل أيام عن قيد 168 عضوا جديدا ليصل إجمالي عدد الأعضاء إلى 1700 عضو.

وقال محجوب سعدة سكرتير عام النقابة، إن الحصول على عضوية النقابة إجباري وليس اختياريا وفقا لنص المادة 19 من قانون النقابة والمادة 1 من قانون تنظيم الإعلام، مشيرا إلى أن مجلس النقابة يواصل تفعيل القانون لضبط المشهد الإعلامي.