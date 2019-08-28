قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس منظومة التأمين الصحي الشامل، إنه تم تسجيل أكثر من 300 ألف مواطن عبر المنظومة حتى الآن.

وأضاف السبكي خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أن المنظومة تسير بشكل مشرف جدا في شهرها الثاني وهو ما يعكسه إقبال المواطنين عليها بشكل كبير للتسجيل في تلك المنظومة، موضحا أنه تم إجراء 3260 عملية جراحية تم من ضمنها إجراء 1000 عملية كبرى حدثت للمرة الأولى بالمنظومة وببورسعيد مثل زراعة القوقعة والقرنية، بخلاف عمليات جراحات القلب أو القسطرة القلبية أو تخصصات الرمد والعيون والعيوب الخلقية.

وأكد رئيس منظومة التأمين الصحي الشامل أن المؤشرات الأولية لتلك المنظومة قد عكست رضاء المواطنين للخدمات العالية المقدمه بالمرحلة التجريبية مع وجود عدد كبير من الأطباء ذوى الكفاءة العالية، مشيرا إلى أنه ومن المتوقع ظهور تحديات أخرى في المرحلة التجريبية وهي التي يتم رصدها أولا بأول عبر غرفة عمليات مثل الإقبال الكبير للمواطنين وتكدس المواطنين وفيه قد تم زيادة أعداد المراكز من أجل استيعاب تلك الأعداد.