قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه سيجري تطبيق منظومة التطبيق الصحي الشامل رسميًا في محافظة بورسعيد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أنه يُجرى تجهيز تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة السويس بعد التطبيق في بورسعيد، تمهيدًا لتعميم المنظومة في كافة محافظات الجمهورية.

وتابع أنه يتم ضمان تطبيق المنظومة بنفس المستوى ونفس دقة الخدمات الموجودة في محافظة بورسعيد، لافتًا إلى أن القيادة السياسية حريصة على جودة الخدمات الصحية لجموع المصريين، لا الأغنياء فقط، ومشيرًا إلى أن الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية أشاد بالمنظومة.

وتابع خالد مجاهد: "مدير منظمة التأمين الصحي أكد أن الخدمات الصحية في مصر والقيادة السياسية حريصة على توفير الخدمات الصحية ليس للغناء ولكن لجموع المصريين".

وقال إن: "مدير منظمة الصحة العالمية أشاد بمنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر".

يذكر أن مبادرة القضاء على فيروس سي بداية من المسح والعلاج والفحوصات تكلفت 260 مليون دولار ولكن علاج المرضى بعد إصابتهم كلف 480 مليون دولار.