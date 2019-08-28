بعد ترشحه لأفضل شاعر أفريقي.. أبرز أغنيات تامر حسين

شاعر تركت كلماته بصمة خاصة لدى الجمهور، واستطاعت حروفه أن تخترق قلوب المستمعين، وتكليلًا لأعماله رشحت إدارة جائزة الموسيقى الأفريقية الشاعر تامر حسين لنيل جائزة أفضل شاعر أفريقي لعام 2019 عن أغنية ناسيني ليه للمطرب تامر حسني.

أغنية الفنان تامر حسني "ناسيني ليه" لم تكن أولى الأغنيات الناجحة لتامر حسين، بل سبقها وابل من الأغنيات التي حققت نجاحات ساحقة، وتستعرضها "الوطن" في التقرير التالي:

أغنيات تامر حسين مع عمرو دياب

أكثر من 40 أغنية تعاون فيها الشاعر المصري مع الهضبة، وأبرزهم:

- وياه

تعد أغنية "وياه" أول تعاون رسمي بين تامر حسين وعمرو دياب، وهي واحدة من أهم أغنيات الهضبة، والتي فاز بسببها بثلاث جوائز في مهرجان الموسيقى الأفريقي وجائزة من منظمة "بيج آبل".

- خلينا لوحدينا

تعتبر أغنية "خلينا لوحدينا" التي قدمها تامر حسين لعمرو دياب في ألبوم الليلة عام 2014، من أكثر الأغنيات التى يغنيها عمرو في حفلاته الغنائية منذ طرحها فى الأسواق.

- القاهرة

عمل استثنائي قدمه تامر حسين لعمرو دياب وهي أغنية "القاهرة"، التي جمعت قمتين في الغناء المصري أمثال عمرو ومنير.

- يوم تلات

وهي آخر تعاون بين "حسين" والهضبة، والتي نشرها قبل عدة أيام، وحققت نجاحا كبيرا، بعدما لاقت استحسانا كبيرا من الجمهور.

أبرز تترات المسلسلات لتامر حسين

شارك في تترات المسلسلات حققت نجاحا كبيرا ومنها:

- "عشت وشفت" لإليسا من مسلسل "ضد مجهول"

- "الحب فى قلبنا درجات" لوائل جسار

أغاني تامر حسين الوطنية

لم يبخل فى كتاباته بالكتابة لوطنه، ما دام يكتب فى حب مصر وشعبها، ومن أبرز أغانيه الوطنية:

- "علمونا في مدرستنا"

- "يا مصريين" لآمال ماهر

- "سلم ع الشهدا" لشيرين