أستاذ جيولوجيا: الزراعة بالأمطار كنز لا يستخدمه السودانيون

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بكلية الدراسات الأفريقية، إنه معجب بالثورة السودانية لعدم وقوع حالات فوضى، "وقعت أقل خسائر ممكنة"، بحسب قوله.

وأضاف "شراقي" خلال استضافته ببرنامج مساء dmc، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أن السودانيين قد تمكنوا بعبور الفترة الخطرة من تاريخهم الحديث بفترة انتقالية، موضحا أن التيار الإسلامي في السودان قد قل بشكل كبير بالمشهد السياسي السوداني، "صوتهم ضعيف في الفترة الحالية".

وأكد أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بكلية الدراسات الأفريقية أن السودان يمتلك ثروة مائية ضخمة للغاية وغير مستغلة "السودان عندها النصف الجنوبي من شمال السودان كله أمطار وغير مستغل"، مشيرا إلى أن الزراعة في السودان تعتمد بشكل أولي على الزراعة المطيرية وجزء آخر يحتاج للري فيما يقرب من 4 ملايين فدان "الجزء الخاص بالزراعة المطيرية ضعيف للغاية وتحتاج لمساعدة علمية لاستفادة من كمية الأمطار في الزراعة".