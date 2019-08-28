قال الدكتور هشام جمعة، أخصائي علم نفس وعلاج الإدمان بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الصندوق يعمل على عدد من المحاور مثل التوعية والتثقيف والخط الساخن لعلاج الإدمان وهو المعني بمن انخرط في عالم المخدرات لتأهيله وإعادته للمجتمع مرة أخرى.

وأضاف "جمعة" خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" والذي تقدمه الإعلامية خلود زهران والمذاع على فضائية "ON E"، أن هناك حملات من قبل الجهاز الإداري للدولة للكشف عن المتعاطين للمخدرات داخل الجهاز الإداري والمؤسسات الحكومية المصرية، موضحا أن تعاطي المخدرات في مصر يصل لـ10% بينما يصل نسبة المدمنين لـ2% وهو ما تم رصده.

وأكد أخصائي علم نفس وعلاج الإدمان، أن الوصمة الاجتماعية هي من أكبر المشكلات التي تواجه مريض الإدمان أو المريض النفسي في المجتمع، مشيرا إلى أن هناك ثقافات مغلوطة ينظر من خلالها المواطنون على المدمنين بكونهم مجرمين وليسوا مرضى.