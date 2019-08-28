يحدث اليوم.. الحكم النهائي على متهمي "الإخوان" في "التخابر"

تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الأربعاء 28 أغسطس، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

الحكم على المتهمين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية

تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي حكمها النهائي والبات في إعادة محاكمة 22 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

لجنة حقوق الملكية الفكرية باتحاد الناشرين المصريين تعقد ندوة للتوعية بحقوق وواجبات الملكية الفكرية

تعقد لجنة حقوق الملكية الفكرية باتحاد الناشرين المصريين ندوة للتوعية بحقوق وواجبات الملكية الفكرية بعنوان "المشكلات العملية لتطبيق القانون على قرصنة الكتب" وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا ، ويحاضر فيها عدد من المختصين والناشرين.

حفل إصدار رواية "كائنات الحزن الليلية" و"حين بكت النوارس" بدار صفصافة

تقيم دار صفصافة حفل إصدار رواية "كائنات الحزن الليلية" و"حين بكت النوارس" للكاتب الراحل محمد الرفاعي في الذكرى الـ70 لميلاده ؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بمكتبة فلك، يدير الندوة الناشر محمد البعلي والكاتب هشام اصلان والكاتب جار النبى الحلو.

لقاء مع القاص والروائي وكاتب أدب الأطفال السيد شليل بمختبر السرديات للفتية ببيت السناري

ينظم مختبر السرديات للفتية ببيت السناري بالسيدة زينب بالقاهرة في تمام الساعة الخامسة مساء لقاء مع القاص والروائي وكاتب أدب الأطفال الدمياطي السيد شليل، ويدير الندوة الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، وينسق لهذا اللقاء الأديبان أحمد حلمي وحسام الدين فاروق.

ندوة حول "ملامح السرد العراقي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين" ببيت السناري

ينظم مختبر سرديات مكتبة الإسكندرية ببيت السناري في السيدة زينب بالقاهرة، ندوة حول "ملامح السرد العراقي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين" وذلك في تمام الساعة السابعة مساء ؛ يتحدث في الندوة الناقدان العراقيان د.ثائر العذاري، ود.جاسم الخالدي، ويديرها الأديب منير عتيبة، مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

عرض الفيلم اللبنانى "ترويقة فى بيروت" بمركز الثقافة السينمائية

يعرض مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما الفيلم اللبنانى "ترويقة فى بيروت" للمخرجة فرح زين الهاشم، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساءً.

حفل الشاعر مصطفى ناصر بمسرح النهر في ساقية الصاوي

يستضيف مسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوى بالزمالك حفل الصيف للشاعر مصطفى ناصر وذلك فى تمام الساعة السادسة مساء.

حفل دندنة للفنانة تقى محجوب بقاعة الحكمة في ساقية الصاوي

تستضيف قاعة الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوى بالزمالك حفل دندنة للفنانة تقى محجوب وذلك فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

حفلات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

يستضيف مسرح المحكى 1 بقلعة صلاح الدين حفل لفرقة الدولية من الهند وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويستضيف مسرح المحكى 2 بقلعة صلاح الدين حفل لفريق بغدادى بيج باند بقيادة عازف الترومبيت المايسترو مجدى بغدادى وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساء، يستضيف مسرح المحكى 3 بقلعة صلاح الدين حفل النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساء.

مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدور الربع النهائي من بطولة كأس مصر

تقام مبارة كرة القدم بين فريقي "الزمالك ومصر المقاصة" وذلك ضمن منافسات الدور الربع النهائي من بطولة كأس مصر وتقام المبارة على استاد برج العرب في تمام الساعة الثامنة مساء.

مباراة منتخب مصر لكرة اليد ونظيره الجزائري بدورة الألعاب الأفريقية

يواجه منتخب مصر لكرة اليد ، نظيره الجزائري في إطار نصف نهائى دورة الألعاب الأفريقية المقامة بالمغرب.