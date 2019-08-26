تستضيف ساقية الصاوي لقاء عيادة اللغة العربية الشهري، بقاعة الكلمة، يوم 30 أغسطس الجاري، الساعة السادسة والنصف مساء.

وتهدف العيادة إلى إبراز الصلة القوية بين اللغة العربية وجميع جوانب الحياة، وتوصيلها للمتلقي في صورة كبسولات لغوية مبسطة، من خلال أساليب وفقرات غير تقليدية، وتجسيد اللغة في حوار مرح يتضمن الأسئلة والإجابات والأغنيات والحوارات القوية، والتطبيقات الفورية.

يقدم العيادة الشاعر محمود مرسي، بمشاركة مجموعة من الشباب الموهوبين والمؤمنين بالفكرة وهم: "مهند سعيد، ريهام زيدان، ياسمين المصري، آية علوش، محمد سلامة، خلود محمود، هايدي سمير، ومحمد زيدان".

وطرحت الساقية التذاكر عبر موقعها الإلكتروني وفي مقر الساقية، بقيمة 20 جنيها.

يذكر أن "مرسي" بدأ تنفيذ ورش لتعليم اللغة العربية عام 2005 لطلاب الجامعات وقصور الثقافة ومراكز الشباب، وفي عام 2010 أطلق مبادرة للغة من خلال تدشين صفحة "كبسولات لغوية" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى البحث عن القراء والوصول إليهم من أقصر الطرق ومخاطبتهم باللغة المفضلة لديهم.