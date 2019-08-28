أغرقت مياه الصرف الصحي شارع المنشية بمدينة الطور، وتواصل المواطنون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء من خلال الخط الساخن لسرعة إصلاح الخط حتى لا تتسرب المياه للمحلات التي توجد بالشارع.

وقال المهندس جمال عبدالصبور، رئيس قطاع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، أنه جرى الدفع بفريق عمل شامل إضافة إلى سيارات كسح للسيطرة على الموقف فور تلقي البلاغ.

وأضاف أنه جرى الانتهاء من إصلاح خط الطرد وإزالة الرواسب العالقة به، مناشدا المواطنين بعدم ألقاء المخلفات صلبة بالصرف الصحي، للحفاظ على الشبكة، لأن المخلفات تساعد على انسداد الشبكة مما يؤدي إلي طفح الصرف بالشوارع.

وأشار إلى وجود دوريات متابعة ميدانية لمراقبة غرف التفتيش وإزالة الرواسب العالقة بها أول بأول، وخاصة غرف التفتيش بالطريق الجديد بمدينة طور سيناء، أمام المحكمة حفاظا على سلامة المواطنين، موضحا أن هذه غير مغطاه نظرا لأعمال التطوير الجارية بالطريق.