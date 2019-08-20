عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعا تحضيريا لمؤتمر سانت كاترين للتسامح الديني "هنا نصلي معا"، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والدكتور عبدالمنعم فؤاد ممثلا عن الأزهر الشريف، والأنبا أرميا رئيس المركز الثقافي القبطي ممثلا عن الكنيسة المصرية، والنائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، وعددا من ممثلي الوزارات المختلفة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة كافة الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر، وتحديد الشخصيات الدولية التي سيجرى دعوتها لحضور المؤتمر، مؤكدا أن المؤتمر يتحول من المحلية إلى العالمية لكونه رسالة سلام من سيناء إلى العالم أجمع، كما أنه يرسخ قيم التسامح وأهمية الحوار الحضاري بين الأديان.

وأوضح "فودة" أن المؤتمر سيقام في مدينة شرم الشيخ، وسيعقبه احتفالية كبرى بمدينة سانت كاترين بحضور عددا من الشخصيات الدولية.