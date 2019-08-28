سعر الدولار اليوم الأربعاء 28-8-2019 في مصر

سعر الدولار اليوم في مصر

واصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء في البنوك المصرية، بينها بنك الإسكندرية وبلوم مصر، وترصد "الوطن" لقرائها أسعار صرف الدولار في البنوك المختلفة على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.5 جنيه للشراء، و16.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.5 جنيه للشراء، و16.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 16.5 جنيه للشراء، و16.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

بلغ سعر الدولار في بنك بلوم مصر نحو 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.