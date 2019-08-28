ذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنّه جار تنفيذ الأعمال النهائية لربط البئر الـ13 بحقل ظهر على الإنتاج خلال أكتوبر المقبل، ومن المتوقع ربط البئر الـ14 على الإنتاج قبل نهاية العام الحالي، ليتخطى إجمالي إنتاج الحقل أكثر من 3 مليارات قدم مكعب غاز يوميا.

وأوضحت نتائج أعمال شركة بتروشروق التي قدمها المهندس عاطف حسن رئيس الشركة، إلى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنّ العام 2018/2019 شهد حفر وإكمال 7 آبار ليصل إجمالي عدد الآبار التي تم ربطها ووضعها على الإنتاج إلى 12 بئرا، إضافة إلى الاسراع بوضع باقي مراحل المشروع على الإنتاج في أسرع وقت، لافتا إلى الانتهاء من إنشاءات المحطة البرية قبل الموعد المحدد بـ8 أشهر من خلال تشغيل وحدات الإنتاج 5، 6، 7 في فبراير، مارس وأبريل 2019 على التوالي، ليصل إجمالي الطاقة الاستيعابية للمعالجة بالمحطة البرية إلى 3.2 مليار قدم مكعب يوميا.

ولفت حسن إلى أنّ إجمالي استثمارات مشروع تنمية حقل ظهر بلغ حتى الآن نحو 10.6 مليار دولار بينها 3 مليارات دولار خلال العام الذي شهد زيادة الإنتاج في أغسطس 2019 بعد تشغيل الخط البحري الثاني بقطر 30 بوصة ليصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب غاز يوميا، ليتخطى إجمالي إنتاج الغاز من جميع حقول شركة بترول بلاعيم "بتروبل" حاجز الـ4 مليارات قدم مكعب يوميا، وتحقيق متوسط إنتاج 805 آلاف برميل مكافئ يوميا من البترول والغاز، وهو رقم قياسي لم يتحقق على مستوى شركات قطاع البترول.

وأوضح حسن أنّ من بين أسباب تحقيق معدل إنتاج تاريخي قبل الموعد المحدد، تشغيل خط حقن الجليكول الثاني بقطر 8 بوصات، وخط الإنتاج البحري الثاني بقطر 30 بوصة وطول 215 كيلومترا في أغسطس 2019، إضافة إلى تطوير منصة التحكم البحرية لاستيعاب توصيلات الكابل الكهروهيدروليكي الثاني بطول 160 كيلو مترا الذي تم الانتهاء من مده في مارس 2019 للتحكم في آبار المنطقة الجنوبية.

وأضاف أنّ مصروفات التشغيل بلغت نحو 49 مليون دولار بنسبة وفر وصلت إلى 55% من الموازنة المعتمدة، مع زيادة كميات الإنتاج لتصل إلى 122% من الخطة المعتمدة، ما أدى إلى تخفيض التكلفة المستهدفة لإنتاج الغاز.