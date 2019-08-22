الحكومة: مصر تحقق أكبر معدل إنتاج غاز فى تاريخها بعد تضاعف "حقل ظهر" 8 مرات خلال عامين

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، صباح أمس، تحقيق مصر لأعلى معدلات إنتاج الغاز فى تاريخها، بعدما وصل عدد الآبار العاملة فى حقل ظهر إلى ١٢ بئراً، بإنتاجية ٢٫٧ مليار قدم مكعب يومياً للبئر، بما يساوى 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين.

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى ثالث الاجتماعات الأسبوعية الحكومية فى مدينة العلمين الجديدة أمس، بالاستمرار فى تطبيق الإجراءات المتعلقة بترشيد وضبط الإنفاق الحكومى.

وقال «مدبولى» إن هناك أكثر من تقرير صدر من مؤسسات اقتصادية ومالية عالمية بشأن الاقتصاد المصرى، أكدت أنه يخطو خطوات جادة وثابتة بتحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية، بما يُعد دليلاً على أننا نسير على الطريق الصحيح، مطالباً بأن تستمر كل الوزارات فى جهودها الدؤوبة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات.

"مدبولى": نجهز لـ"كشوفات جديدة".. وإنجاز "منتخب اليد" أسعد كل المصريين.. وعلينا الاستمرار فى إجراءات "الترشيد"

وخلال الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بحصول منتخب ناشئى كرة اليد على كأس العالم، واصفاً إياه بـ«إنجاز مشرّف للرياضة المصرية»، مؤكداً أن هذا الإنجاز أدخل البهجة على كل المصريين، مضيفاً: «ما يزيد السعادة أن عدداً من هؤلاء الشباب متفوقون دراسياً أيضاً مثلما هم متفوقون رياضياً، وهذه رسالة لكل شبابنا تؤكد أنك بالعزيمة والإصرار والأداء الرجولى ستصل إلى ما تريد وتحققه وتنجح فيه».

وأشاد رئيس الوزراء بمنظومة إدارة رياضة كرة اليد فى مصر، لافتاً إلى أن تألق منتخبَى الشباب والناشئين دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى تأكيد دعمه المستمر لهذه اللعبة، وكل فرقها.

وقال وزير البترول، خلال الاجتماع، إنه يتم القيام حالياً بالكثير من أعمال البحث والتنقيب عن الغاز خلال هذه الفترة، منوهاً بأنه جارٍ التعاقد على المزيد منها خلال الفترة المقبلة.

وأعلن وزير الزراعة وجود زيادة فى متوسط إنتاجية فدان البطاطس بنحو طن وربع عن العام الماضى، منوهاً إلى أن المساحة المزروعة هذا العام تزيد على العام الماضى، مضيفاً أنه يتم التنسيق بين عدد من الجهات حالياً لتسويق الفائض من المنتجات الزراعية المختلفة عن السوق المحلية، بالإضافة إلى البدء فى إنتاج التقاوى التى نحتاجها.

وقال وزير الكهرباء إنه يتم العمل مع دول الجوار للربط الكهربى فى أسرع وقت، وصولاً لجعل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة فى منطقة شرق المتوسط.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إنشاء «صندوق مواجهة الطوارئ الطبية»، مع إضافة المحافظات التى طرحها الوزراء، وجاء مشروع القانون فى أربع عشرة مادة، بخلاف مواد الإصدار، ونص خلالها على أن يُنشأ الصندوق وله الشخصية الاعتبارية العامة، وأن يتبع رئيس مجلس الوزراء.

وأشار مشروع القانون إلى أن الهدف من إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية هو استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وعلى الأخص فيما يتعلق بالقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، بالإضافة إلى دعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، إلى جانب ما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها.

ويتولى إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية كل من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، ومدير تنفيذى له، بحيث يشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير الصحة والسكان، ومحافظ البنك المركزى المصرى، ووزير التعليم العالى، ووزير المالية، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهم رئيس الوزراء، ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقاً لأحكام هذا القانون.

ووافق المجلس على ما انتهت إليه اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية فى اجتماعها الذى عُقد مؤخراً بشأن تعاقد هيئة المتحف المصرى الكبير مع شركة أو تحالف لإدارة وتشغيل الخدمات بالمتحف المصرى الكبير.

ووافق المجلس على تأسيس شركة المنطقة الاقتصادية للمرافق (SCZone Utilities)، وهى شركة مساهمة مصرية غرضها القيام بكافة أعمال إنشاء وتملك وتشغيل وإدارة وصيانة المرافق بأنواعها المختلفة أو أى مشروعات أخرى للمطورين والمستثمرين الراغبين فى ذلك داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ووافق المجلس على استمرار طلاب المرحلة الثانوية بالمدارس الرسمية للغات بأداء امتحانات مادتَى العلوم والرياضيات باللغة التى يرغبونها، بحيث يتم توزيع ورقتين للأسئلة باللغتين العربية والإنجليزية، أو العربية والفرنسية، أسوة بما تم فى العامين الماضيين، وذلك استجابة من المجلس لمطالبات أولياء الأمور عن طريق بوابة الشكاوى لوزارة التربية والتعليم ومجلس النواب حول هذا الشأن، وفى ظل قيام الوزارة بتطبيق نظام التعليم الجديد على السنوات الأولى من التعليم ومرحلة الثانوية العامة، مشيراً إلى أن هذه الموافقة هى الأخيرة لطلاب المرحلة الثانوية.

فى سياق منفصل، بلغ حجم الاستثمارات التى تم ضخها فى العاصمة الإدارية الجديدة قرابة ربع تريليون جنيه، أى ما يوازى ١٥ مليار دولار، منذ بدء تنفيذ المشروع، وذلك بحسب تقرير توضيح الحقائق الصادر عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء صباح أمس.

وتشهد «العاصمة الإدارية» إقبالاً ملحوظاً من المستثمرين الأجانب، بحسب «التقرير»، مؤكداً أن معدلات الاستثمار فيها تسير وفقاً لما تم التخطيط له.

وشدد «إعلامى الوزراء» على حرص الدولة كل الحرص على جذب وتشجيع المستثمرين، سواء الأجانب أو المحليون، من خلال توفير كافة التسهيلات الممكنة، مؤكداً أن ما يتردد حول ضعف تدفق الاستثمارات للعاصمة الجديدة ليس سوى شائعات تستهدف النيل من ثقة المواطنين والمستثمرين فى جدوى «المشروع العملاق».

وأكد التقرير أن مشروع الاستزراع السمكى بشرق التفريعة يسير بشكل طبيعى تمهيداً لافتتاحه، مُشدداً على أنه من أهم المشروعات التى تقوم بها الدولة المصرية حالياً، من أجل تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

ونقل «إعلامى الوزراء» عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن المشروع سيوفر الأسماك بسعر التكلفة للمواطنين، وهو ما يقل بنسبة 20% عن أسعار السوق.

ويستهدف المشروع كلاً من السوق المحلية والتصدير، مما سيوفر عملة صعبة يتم استغلالها فى تغطية كلفة تخفيض الأسعار للسوق المحلية، بحسب «إعلامى الوزراء»، موضحاً أن تلك المزارع ستوفر 1.7 مليار جنيه تستخدم فى استيراد الجمبرى من الخارج.

حقول الغاز

12 بئراً من آبار حقل ظهر البحرى بدأت الإنتاج بالفعل.

2.7 مليار قدم مكعب.. إجمالى إنتاجية الحقل.

8 أضعاف.. الكمية التى يضاعفها إنتاج الحقل فى توقيت يسبق جدوله الزمنى بـ ٤ أشهر.