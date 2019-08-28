أعلنت اللجنة المنظمة لقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل تطوعي في الوطن العربي، تلقيها أكثر من 150 مشاركة من 18 دولة عربية حتى الآن، تتنافس على جوائز النسخة الثانية من القلادة التي ينظمها الاتحاد العربي للتطوع ومؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية، برعاية جامعة الدول العربية، وتقام بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع الموافق 5 ديسمبر من كل عام.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة، بحضور رئيس الاتحاد العربي للتطوع حسن بوهزاع والأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية الدكتور عيسى الأنصاري.

وأوضح حسن بوهزاع أنّ قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل تطوعي في الوطن العربي، هي ثمرة التعاون البناء بين الاتحاد العربي للتطوع ومؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية، وتفعيل حقيقي لاتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين الجانبين في مارس 2018، لافتًا الانتباه إلى أنّ النجاح الذي حققته القلادة خلال نسختها الأولى والاستمرار للعام الثاني على التوالي، يقدم نموذجًا للتعاون بين منظمات العمل الأهلي العربية من أجل خدمة قضايا التنمية في المنطقة.

ونوه بوهزاع بتفاعل منظمات المجتمع المدني والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة مع القلادة، ما يؤكد نجاحها كواحدة من أهم الجوائز التطوعية على المستويين الإقليمي والعالمي.

بدوره، أكد الدكتور الأنصاري أنّ سمو الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز يحرص على مساندة ودعم الأعمال التطوعية في العالم العربي، لنشر ثقافة المشاركة المجتمعية التي تنعكس إيجابًا على تلبية احتياجات العالم العربي الذي يواجه تحديات كبرى في مجال التنمية.

وأضاف الانصاري أنّ القلادة تستهدف العمل على تحفيز التنافس في الأعمال التطوعية في الوطن العربي، وتشجيع المنظمات الأهلية والمؤسسات الحكومية والخاصة والفرق التطوعية والأفراد في زيادة مساهمتها بالمشاريع التطوعية المتميزة للإسهام في العملية التنموية، وتطوير الأعمال التطوعية وتوجيهها للإسهام في عملية التنمية المستدامة في المجتمع، وإبراز دور المؤسسات والجهات والأفراد التطوعية بإعطائهم الاهتمام والتقدير.

من جانبه أوضح رئيس لجنة التحكيم الدكتور فالح الرويلي أن زيادة عدد المشاركات في النسخة الثانية من القلادة إلى أكثر من 160 مشروعًا، مقابل 108 في النسخة الأولى يعكس الثقة المتزايدة من الفئات المستهدفة كافة في هذه الجائزة، كما يضع مسؤولية كبيرة على لجنة التحكيم التي تضم مجموعة من الخبرات العربية في هذا المجال، مشيرا إلى أنّ التسجيل سيستمر عبر استمارة المشاركة في موقع القلادة www.arabvu.org/vi وحتى تاريخ 2 سبتمبر من الشهر المقبل.

وأوضح أنّ المشروعات التي تقدمت للجائزة غطت مجالات القلادة الثلاثة، سواء في المجال الإنساني التنموي أو مجال حماية البيئة والتراث أو مجال التثقيف والتسويق الاجتماعي، متابعا أنّ نوعية المشاركات تعكس مدى التطور الحاصل في مجال التطوع والمسؤولية المجتمعية في عالمنا العربي.

يذكر أن مجموع جوائز قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل أعمال تطوعية في العالم العربي يبلغ نحو 375.000 ريال سعودي وهي موزعة على 3 مجالات، المجال الإنساني – التنموي: 125.000 ريال سعودي، والمجال البيئي وحماية التراث 125.000 ريال سعودي، والمجال التثقيفي والتسويق الاجتماعي 125.000 ريال سعودي، حيث تتوزع وفقًا للتنافس بين فئات القلادة كل على حدة، فيما سيتم تكريم الفائزين في 5 ديسمبر 2019 بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.