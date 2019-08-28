تمكنت جامعة الإسكندرية، اليوم، من استرداد قطعة أرض تابعة لكلية الزراعة مساحتها 120 ألف فدان، جرى التعدي عليها من قبل بعض المعتدين والاستيلاء على أرض مملوكة للجامعة.

قدم مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، الشكر لكافة الجهات والهيئات الحكومية والتنفيذية والأمنية بمحافظة الإسكندرية، ومديرية الأمن، وهيئة الرقابة الإدارية، والإدارة العامة للأمن الوطني، وهيئة الأمن القومي ومديرية الزراعة، وجهاز حماية أملاك الهيئة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتعاونهم مع الجامعة في إزالة التعديات التي تعرضت لها مزرعة كلية الزراعة ببرج العرب، من خلال التواصل والتنسيق مع هذه الجهات لاسترداد حقها والحفاظ على ممتلكاتها.

وأوضح رئيس الجامعة تشكيل فرق عمل دورية من إدارة الجامعة وكلية الزراعة بكافة هيئاتها الإدارية والقانونية لاستكمال الأعمال والمتابعة، واستخراج قرارات إزالة لكل من تعدى على أرض المزرعة، وتم تنفيذ حملة لإزالة هذه التعديات، للتخلص من كافة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.