استقبل الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، اليوم، الدكتور أمير منقاش أستاذ الهندسة الكهربائية ومسؤول مكتب التنسيق بجامعة إنجامينا، لبحث سبل التعاون بين الجانبين فيما يخص مشروعات الطاقة المتجددة، ونظم الطاقة الشمسية المزمع إقامتها بدولة تشاد، ومناقشة قبول طلاب فرع إنجامينا للعام الجامعي.

وأكد جابر، خلال اللقاء، أن جامعة الإسكندرية تسعى لتقديم خبراتها لمساعدة كافة دول الاتحاد الإفريقي، من خلال أساتذتها المتخصصون في مجال الطاقة المتجددة، والهندسة الزراعية والكهربائية، موضحاً أن الجامعة استضافت الدكتور أمير منقاش خلال هذا الشهر لتدريبه على أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة.

وحضر اللقاء الدكتور محمد سليمان، المشرف على فرع جامعة الإسكندرية بإنجامينا.