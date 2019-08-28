"قد تسبب ظاهرة الأمطار الحمضية".. "الأرصاد": مصر ستتأثر بحرائق الأمازون

قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة ستكون ثابتة حتى نهاية هذا الأسبوع ونهاية أغسطس الحالي، إذ تتراوح بين 35 و36 درجة مئوية.

وأوضح عبدالعال أنّه من المتوقع أن يبدأ فصل الخريف مبكرًا مثلما حدث العام الماضي الذي شهد بداية كل الفصول مبكرًا.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أنّ هذا الأسبوع يشهد أيضا تكون شبورة مائية في فترة الصباح على أغلب الطرق، قرب المسطحات المائية والمزروعات.

ونصح عبدالعال السائقين على الطرق باتخاذ الاجراءات اللازمة وتنفيذ تعليمات المرور في فترات انخفاض الرؤية، بترك مسافة كبيرة بين مركبته والمركبة التي أمامه وتشغيل الأنوار الأمامية.

وتابع رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية: "هناك أيضًا نشاط للرياح على جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في هذه المنطقة، وبالنسبة للرطوبة فإنّها تتراوح بين 85% و90% في الصباح بالسواحل الشمالية، بينما تتراوح بين 75% و80% في القاهرة والوجه البحري".

وحذر عبدالعال من التأثيرات السلبية لحرائق غابات الأمازون على المناخ في مختلف أنحاء العالم، لافتًا إلى أنّها تمده بـ20% من نسبة الأكسجين في الكرة الأرضية، إضافة إلى انبعاث كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون، وهو من الغازات السامة، ما قد يؤدي إلى حدوث ظاهرة الأمطار الحمضية، التي لها تأثيرات ضارة على الكائنات الحية، كما تؤثر أيضًا على تغير المناخ.

وأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنّ مصر ستتضرر من هذه الحرائق باعتبارها جزءًا من العالم، لكن هذا سيحدث على المدى البعيد، مشددًا على أهمية زيادة الرقعة الخضراء على المستويين المحلي والعالمي قدر الإمكان.