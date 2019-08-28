أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط على العمل على رفع كفاءة النظافة بالمراكز والقرى بكافة الطرق الممكنة، وقال إننا نحرص على التنفيذ والإعداد الجيد لمشروع التخلص الآمن من المخلفات الصلبة بمختلف مراحله وحتى الوصول إلى المخرجات النهائية.

وأكد على إزالة كافة العقبات وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ برنامج المخلفات الصلبة بالمراكز والأحياء في أسرع وقت ممكن، لافتاً إلى التنسيق والتعاون بين المحافظة والوحدات المحلية ووحدة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة لوضع آلية تنفيذ على أرض الواقع لضمان نجاح واستمرارية المنظومة وتفادي العيوب والسلبيات التي قد تظهر.

وقال رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بأسيوط إنه تم عقد الاجتماع الدوري مع مديري إدرات المخلفات الصلبة بالمراكز والاحياء وبحضور الدكتور نور فرج مدير المكتب الاستشاري لمناقشة نماذج الخطط التشغيلية لمنظومة المخلفات الصلبة ونماذج صيانة ومتابعة المعدات الواردة من البرنامج الوطني التي تم تسليمها للمراكز والأحياء، وأهم المشاكل والمعوقات التي تواجه منظومة النظافة، وموقف المواقع التي تم اختيارها لإنشاء محطات وسيطة للمخلفات الصلبة عليها بمراكز ديروط ومنفلوط وأبنوب وأبوتيج، مشيراً إلى استعراض ما تم تنفيذه من إجراءات لإستصدار قرارات التخصيص لها وتجهيزها للإنشاء والتشغيل.