أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، توافر موفر المياه الذكي الذي أنتجته وزارة الإنتاج الحربي.

جاء ذلك في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك المياه، وتنفيذا لتوجيه الدكتور رئيس مجلس الوزراء، بتبني مشروع لتركيب الوحدات الموفرة لاستهلاك المياه.

مميزات موفر المياه

- منظم للتحكم في معدلات استهلاك المياه.

- يتم تركيبه بسهولة على أي نوع من الصنابير.

- يعمل على تقليل كمية المهاة المستهلكة بنسبة تصل إلى 75%.

- يتم تركيبة في الأماكن التي تحتاج إلى ترشيد استخدام المياه.

- يتم تركيبه في الأماكن التي تحتاج إلى توزيع المياه بالتساوي في المكان الواحد.

- تقدم موفرات المياه حلولًا فعالة وسط مجموعة كبيرة من التطبيقات التقنية.

- يستطيع منظم المياه ضبط تدفق المياه عند جميع مستويات الضغط المختلفة.

- يضمن توزيع المياه بالتساوي في مكان واحد حيث يوجد بها أكثر من مخرج للماء.

- يتوفر هذا النظام بتكلفة بسيطة تسمح بتعميمه دون أي ضغوط مادية زائدة على كاهل المواطن مقارنة بسعر الصنابير الجدية الموفرة للمياه.