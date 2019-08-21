نظم مركز إعلام زفتى، بالتعاون مع مجلس المدينة وشركة مياه الشرب، اليوم، ندوة إعلامية تحت عنوان "ترشيد استهلاك المياه وأثرها على الاقتصاد" بمقر قاعة مجلس المدينة.

وتحدث خلال الندوة المهندس محمود سعده مدير محطة المياه بزفتى و أحمد زكى مسئول غسيل المحطات بالقرى التابعة لزفتى و قد دار الحوار حول أهمية المياه بالنسبة لجميع الكائنات الحية.

وأشار مدير محطة المياه بزفتى، إلى أهمية الحصول على مياه نظيفة نقية و المراحل التي تمر بها عملية تنقية المياه داخل شبكات لمعالجة بالشركة و أنه يتم عمل غسيل كل أسبوعين للمواسير حتى تنقى المياه.

كما أوضح سعدة مدي خطورة الفلاتر على صحة الانسان وأنه قد تم غلق الكثير من الآبار الخاصة وصدور قرار بذلك مؤكدا على أهمية ترشيد المياه وأثرها على الاقتصاد .

كما دار حديث نقاشي بين المحاضر و الجمهور حول جودة المياه، وعدم نقاءها في بعض القرى، وجرى الرد عليها من قبل المحاضرين، كما طالب الحضور بضرورة عمل محطة تنقية لكل قرية في نطاق إمكانيات الدولة.

وفي ختام الندوة الرد على استفسارات الجمهور كما شارك في الندوة موظفو مجلس المدينة و الري.

أدار فاعليات الندوة منى ابراهيم عمار كبير أخصائي الإعلام تحت إشراف محمد مصطفى عبده مدير المجمع الإعلامي وسمير خطاب مهنا مدير عام إدارة إعلام وسط الدلتا.