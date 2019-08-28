أعلنت وزارة التربية والتعليم، عبر موقعها الرسمي فتح باب التقدم لمنح برنامج Chevening لعام 2020 - 2021 للحصول على درجة الماجستير من إحدى الجامعات البريطانية في أي مجال من مجالات الدراسة بها.

تقدم المنحة دعم كامل للمصروفات الدراسية، وتغطية نفقات الإعاشة، وتوفير تذاكر الطيران من وإلى مصر، مع إمكانية المشاركة في ورش العمل والمحادثات والفرص التطوعية المختلفة.

وتتمثل شروط التقديم في الآتي

- أن يكون مصري الجنسية.

- حاصل على مؤهل عالِ جامعي مناسب.

- خبرة عملية لا تقل عن سنتين.

- ألا يكون حاصلًا على منح دراسية مسبقة في المملكة المتحدة عن طريق أي منح ممولة من الحكومة البريطانية.

- لديه الموافقة على العودة لأرض الوطن وقضاء سنتين على الأقل بعد الدراسة.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- ألا يكون من العاملين بنظام التعاقد أو المكافأة.

يتم التقديم للحصول على المنح من هنــــــــا، وذلك في موعد أقصاه الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 الساعة 12:00.