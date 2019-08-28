مبادرة لتوثيق الأماكن السياحية والأثرية بتكنولوجيا الواقع الافتراضي

قال مصطفى عز العرب، مؤسس مبادرة "إيدك معانا"، إنها تأتي من خلال توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم وتبني جهود الشباب على مستوى أجهزة الدولة، وإعطاء فرصة لمجموعة كبيرة من الشباب المشارك في صياغة البرامج العامة لأسلوب معيشتهم من خلال تحديد احتياجاتهم من الدولة.

وأوضح عز العرب، خلال حواره مع الإعلامية داليا أشرف، مقدمة برنامج "8 الصبح"، عبر شاشة "dmc"، أن برنامج دعم الشباب يهدف إلى إبراز قيادات محلية ومجتمعية، ويجري ذلك من خلال 3 مراحل وهي تدريب الشباب والاختيار والدعم والتوجيه الدائم للمبادرة.

وأشار أحمد حسين، أحد أعضاء مبادرة إيدك معانا، إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى توثيق الأماكن السياحية والأثرية في مصر باستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي، من خلال مناشدة المواطن المصري للتعرف على أهم المعالم الأثرية الموجودة داخل محافظات مصر، ما سينعكس بالإيجاب على السياحة الخارجية، وجذب مصر لعدد كبير من السياح الأجانب.

وأضاف عز العرب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كرم الشاب هيثم السيد أحد أعضاء المبادرة ومؤسس مبادرة "عربية الحواديت"، التي تهدف إلى وصول الكتاب إلى الأطفال في القرى والنجوع البعيدة، كأحد أهم المبادرات الثقافية التي ظهرت في العقد الأخير.

وأكد عز العرب، العمل على تلبية احتياجات المجتمع من الشباب بتحسين المجتمع وخلق قيادات في المجتمع، ولمشاركة الشباب في مبادرة إيدك معانا عبر جوجل والبحث عن بوابة مصر للشباب والرياضة، أو عن طريق الفيسبوك بالبحث عن إيدك معانا أو برنامج دعم المبادرات الشبابية، وفتح مبادرة جديدة لمشاركة الشباب خلال شهر أكتوبر المقبل.