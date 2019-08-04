تنطلق فعاليات ثاني معسكرات برنامج دعم المبادرات الشبابية "إيدك معانا" اليوم، في المدينة الشبابية ببورسعيد، خلال الفترة من (4-8) أغسطس الحالي، لمحافظات بورسعيد، الإسماعيلية، شمال سيناء، جنوب سيناء، ودمياط، بتنظيم وزارة الشباب والرياضة.

ويعد معسكر بورسعيد هو الثاني في البرنامج من أصل 5 معسكرات، بدأت بمعسكر القاهرة في الفترة من (21- 24) يوليو الماضي، بمشاركة محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، والشرقية".

برنامج دعم المبادرات الشبابية "إيدك معانا" هو البرنامج الحكومي الأول لدعم وتمويل رواد الأعمال المجتمعية الشباب في مصر، ويدعم المبادرات الشبابية، ويبلغ قيمة الدعم المادي لتلك المبادرات 7 ملايين جنيه، وتقدم للبرنامج نحو 1100 مبادرة على مستوى الجمهورية.

ويقام المعسكر الثالث في مركز التعليم المدني بالفيوم في الفترة من (22- 25) أغسطس لمبادرات محافظات "الفيوم، بني سويف، المنيا، شمال سيناء، وأسيوط"، بينما يقام المعسكر الرابع بالمدينة الشبابية بالأقصر في الفترة من (1- 5) سبتمبر المقبل لمبادرات محافظات "الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الوادي الجديد، قنا، وسوهاج"، فيما يقام المعسكر الخامس بالمدينة الشبابية بالإسكندرية في الفترة من (8- 11) سبتمبر لمبادرات محافظات "الإسكندرية، مطروح، البحيرة، كفر الشيخ، والغربية".