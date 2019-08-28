خطة عاجلة للمناطق غير المخططة بالجيزة بمعاونة صندوق تطوير العشوائيات

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة استهداف المحافظة تنفيذ خطة عاجلة للقضاء على المناطق غير المخططة وتطويرها، خلال 3 سنوات، وذلك بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات في ظل الدعم الذي يقدمه الصندوق لتطوير العشوائيات بالمحافظة، كان ذلك خلال اللقاء الذي عقده مع المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز خلال اللقاء، بحصر كافة المناطق غير المخططة وبحاجة إلى تطوير، وتحديد الاحتياجات اللازمة بها لتوقيع اتفاقية تعاون مع الصندوق والبدء في تطويرها، وتشكيل لجنة لمتابعة أعمال حصر المناطق غير المخططة والاحتياجات اللازمة لها، وتشمل أعمال التطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ورصف الطرق ورفع كفاءة الإنارة وتركيب بلاط إنترلوك بالشوارع وطلاء العقارات وإضفاء المظهر الجمالي على المناطق.

وأشار راشد إلى الاتفاق مع الصندوق للبدء في إنشاء سوق حضاري لاستيعاب الباعة الجائلين بمركز العياط، وذلك بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، إضافة إلى الاتفاق مع وزارة الموارد المائية والري لتطوير سوق البدرشين، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الصندوق لإنشاء مساكن حضارية لسكان عشش السودان بالدقي، بالإضافة إلى تطوير 6 مناطق غير مخططة بأحياء الهرم وشمال وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور والعمرانية.

ومن جانبه أكد المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات أن الصندوق يستهدف التعاون مع المحافظة لتطوير المناطق غير المخططة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية واستغلال الإمكانات المتاحة، موضحًا بدء الأعمال عقب توقيع الاتفاقيات مع محافظة الجيزة، مضيفًا أن خطة الصندوق هي القضاء على العمران غير المخطط بكافة المحافظات والبالغ نسبته 40% من مدن مصر خلال عشر سنوات.

اللقاء الذي رأسه محافظ الجيزة، جاء بحضور الدكتورة لمياء عبدالقادر نائب المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام، والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومسؤولي المرافق بالمحافظة، لبحث سبل تطوير المناطق غير المخططة بمحافظة الجيزة بالتعاون مع الصندوق .